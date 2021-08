Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj medical a fost agresat si o ambulanta apartinand SMURD a fost avariata de un individ beat, joi seara, in timpul unei interventii intr-un cartier rau famat din municipiul Targu Mures.

- La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizati prin Apel 112, de catre un barbat din aceeași localitate, cu privire la faptul ca fiul acestuia, un tanar de 31 de ani, a provocat scandal in familie, iar ulterior s-a incuiat singur…

- In urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș, a fost identificat un tanar, de 17 ani, din Targu Mureș, banuit de talharie. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca in cursul lunii aprilie a.c., cel…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat in trafic marți, 8 iunie, pe strada Voinicenilor din municipiu, o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 48 de ani, din județul Sibiu. "Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acestuia rezultandu-i…