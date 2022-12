Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, romanii vulnerabili vor primi un sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 1.400 de lei. Anunțul a fost facut astazi de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Potrivit unui comunicat al MIPE, sprijinul acordat populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor…

- „Valoarea nominala specifica acestui procent de 10% este de 2,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, o componenta va fi alocata pentru sprijinirea populatiei vulnerabile si la nivelul ministerului Investitiilor se lucreaza la formula tehnica, discutam de aproximativ 800 sau 900 de miliarde de euro”,…

- Afectata și ea de valul de scumpiri, industria ospitalitații ar putea primi un nou ajutor din partea statului. Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența, autoritațile promit peste jumatate de million de euro. Banii sunt destinați inclusiv pentru plata facturilor la energie și gaze. De partea celalalta,…