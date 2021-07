Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele din Germania care nu au fost inca vaccinate impotriva coronavirusului s-ar putea confrunta cu restrictii in urmatoarele luni, a avertizat un membru cheie al guvernului cancelarului Angela Merkel intr-un interviu publicat duminica, scrie DPA. Daca Germania va fi lovita de un al patrulea val…

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata dupa-amiaza, in Piata Universitatii, impotriva unor posibile masuri si restrictii pentru persoanele care nu sunt vaccinate impotriva COVID-19. Printre manifestanti se numara liderul deputatilor AUR George Simion si senatoarea Diana Sosoaca.

- Raed Arafat anunța posibile masuri de la 1 august care vor viza accesul limitat pentru persoanele nevaccinate, in contextul in care Europa se pregatește pentru al patrulea val al pandemiei de coronavirus, Șeful DSU Raed Arafat a declarat, la Digi24, ca abordarea se schimba peste tot in lume, iar autoritațile…

- Una dintre variantele discutate in coaliția de guvernare pentru stimularea vaccinarii ar fi ”program” separat de acces la mall pentru clienți. Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri ca una dintre masuri este accesul diferențiat la unele „servicii neesențiale” precum la mall. „Am discutat in ședința…

- Unele zone din China vor interzice persoanelor nevaccinate accesul in scoli, spitale, supermarketuri si alte locuri publice, pana la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august, informeaza Insider. 12...

- Eventualele noi masuri de lockdown impotriva pandemiei de COVID-19 ce ar putea fi luate in viitor in Germania nu ar trebui sa mai priveasca si persoanele care au primit doua doze de vaccin, a declarat vineri ministrul german la sanatatii, Jens Spahn, transmite AFP. "Atat timp cat nu exista…

- Un proiect de lege german, Jab to freedom (Vaccin pentru libertate), care, incepand cu weekend-ul viitor ar ridica regulile de distanțare, cerințele de testare și ora de stingere pentru persoanele care au fost complet vaccinate, atrage critici privind discriminarea tinerilor care se afla inca la…