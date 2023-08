Stiri pe aceeasi tema

- O țara europeana va lansa in curand un program pentru evitarea risipei de textile. Oamenii primesc bonusuri in schimbul recondiționarii textilelor. Franța incurajeaza populația sa nu mai risipeasca hainele și incalțamintea. Bugetul pentru acest proiect este in valoare de 154 de milioane de euro pentru…

- Azil ilegal in Teleorman - 17 persoane in varsta, cu handicap, au fost gasite intr-un imobil. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au descoperit ca imobilul funcționa sub forma unei pensiuni și gazduia 17 persoane in varsta și cu handicap. Proprietara imobilului, o femeie in varsta de 47 de ani…

- In Marea Britanie, fumatorilor li se propune testarea pentru depistarea cancerului pulmonar in locuri obișnuite, cum sunt parcarile supermarketurilor. Este un model care ar putea fi preluat și de Franța. Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai grave. In fiecare an, ucide mii și mii de persoane in…

- Miercuri, 28 iunie, Penitenciarul Focșani organizeaza ”Ziua Porților deschise”, cu prilejul sarbatoririi anuale a “Zilei lucratorului de penitenciare”. Cu aceasta ocazie, institutia invita membrii de familie ai personalului unitații, reprezentanții mass-media și persoane civile, la un tur de vizitare…

- Celebrul medic francez Didier Raoult se desparte parțial de hidroxiclorochina, precizand ca nu este eficace in tratamentul infecției cu varianta Omicron a coronavirusului, transmit agențiile de presa. Medicul face aceasta precizare, dupa ce a facut o intensa promovare a acestui medicament ca tratament…