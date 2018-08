Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Chindia Jurasic Park, in parteneriat cu Asociatia Ecologica Floare de Colt, cu finantare din partea Ministerului Tineretului si Sportului, a organizat si sustinut o tabara educativa cu actiuni specifice de voluntariat, in domeniul turismului montan specializat, de educatie civica si implicare…

- Baile "Valea Stelii" din Baicoi au fost inființate undeva in anul 1950 in apropierea Dealului Țintea, zona in care se aflau mai multe sonde petroliere. In anul 1997 administrația locala a concesionat baile, iar cei care le-au preluat și-au luat angajamentul ca pana in anul 2003 se redeschida baile calde,…

- Colegii de la DGASPC Dolj ai asistentei sociale din Craiova care și-a ucis unul din cei trei copii crezand ca era diavolul fac ancheta sociala in cazul celor doi copii care au ramas acum in grija tatalui, ca sa vada care este evoluția lor și daca tatal va avea nevoie de sprijin. Gabriela Coman, președintele…

- Vineri,13.07.2018 la sediul Penitenciarului Ploiești, in clubul unitații, personalul Serviciului de Educație și Asistența Psihosociala a inițiat și susținut proiectul „De vorba cu personalitatile”, la care au participat aproximativ, treizeci de persoane private de libertate clasificate in regim…

- Doua grupari specializate in contrabanda cu tigari au fost destructurate, in urma unor prechezitii derulate, duminica, in judetele Galați, Calarași, Ilfov, Prahova și in București. Anchetatorii spun ca membrii unei grupari foloseau echipamente hardware si software pentru a obtine informatii in vederea…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in dreptul localitatii Baicoi. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 5 persoane. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si pompieri ISU cu o autospeciala de lucru si o Ambulanta…

- Asistenta medicala a fost ceruta in cazul barbatului de 61 de ani de catre persoanele care faceau parte din grupul sau. Turistii au anuntat la 112 ca barbatul a fost muscat de o vipera in Muntii Lotrului. Elicopterul SMURD nu poate interveni deoarece este furtuna in zona, astfel ca intervin…

- Candidatul socialist, Ion Ceban a organizat a patra zi de dezbateri in care il așteapta pe Andrei Nastase de la Platforma DA sa vorbeasca despre „Sanatate, educație și protecție sociala".