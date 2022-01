Chiar daca riscul cantaminarii cu virusul gripei aviare este foarte redus pentru oameni, acest lucru s-a intamplat in Marea Britanie, unde sute de mii de pasari au fost sacrificate in ultimele luni, din cauza epidemiei. Cazul a fost anunțat, saptamana trecuta, de catre Agenția de securitate sanitara britanica (UKHSA), care a precizat ca riscul este in continuare redus pentru oameni, iar astfel de cazuri sunt foarte rare. «Persoana a fost contaminata in urma contactelor regulate, vreme indelungata, cu un numar mare de pasari infectate, din gospodarie, dar și din imprejurimi. Acum se simte bine…