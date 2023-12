Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de duminica, un nou incendiu a izbucnit, de aceasta data la intrarea in stațiunea Mamaia din Constanța. In aceste momente, pompierii intervin la fața locului pentru a stinge focul.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privrire la un accident rutier intre doua autoturisme, patru persoane implicate din care o persoana are nevoie de ingrijiri medicale.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta seara cu privire la faptul ca roata de la Targul de Craciun a ramas blocata Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta…

- Pompierii de la Inspectoatul pentru Situatii de Urgenta intervin in zona Cap Midia Corbu, pentru un caz in care trei vagoane au deraiat de pe linii. Pompierii de la ISU Constanta spun ca este vorba despre un vagon incarcat cu GPL si doua cu motorina. Nu s au inregistrat scurgeri, din declaratiile acestora.…

- Pompierii militari și drumarii intervin in județul Constanța pentru deszapezirea a mai multor autovehicule, informeaza Rador Radio Romania.Pompierii militari și drumarii intervin in județul Constanța pentru deszapezirea altor 32 de autoturisme, doua microbuze, o cisterna și trei camioane, cu un total…

- Mai mulți copaci au fost doborați iar acoperișul mansardei unui bloc a fost desprins din cauza vantului, anunța ISU Constanța. In județ a fost emis o alerta cod portocaliu de vant.Pompierii constanțeni intervin cu o autospeciala de descarcerare dup ce un copac a cazut pe un autoturism in Constanța,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost apelati la 112 , cu privire la izbucnirea unui incendiu in localitatea 23 August, din judetul Constanta. Incendiul s a declansat la o casa din localitatea 23 August, pe strada V. Alexandri, nr.…