- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater - prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de…

- Imaginile istorice au fost transmise in direct la Antena 3 joi seara, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Calatoria navei spațiale Perseverence (Perseverența) catre planeta roșie a fost un succes, extinzand recordul american de aterizari sigure pe Marte la șase.

- NASA i-a acordat companiei SpaceX a lui Elon Musk un contract de 332 milioane dolari pentru a transporta în spațiu cu uriașa racheta Falcon Heavy primele doua elemente ale bazei lunare Gateway care va fi esențiala pentru ca oamenii sa ajunga pe Marte în 2033, conform calendarului programului…

- Trei misiuni marțiene vor începe în curând cercetarea în jurul și pe Planeta Roșie. Prima va ajunge misiunea Hope a Emiratelor Arabe care este și cea mai simpla și nu implica și aterizarea pe suprafața planetei. Pe 10 februarie va ajunge misiunea chineza, iar pe 18 februarie…

- Oamenii de stiinta care au forat la o adancime de peste un kilometru si jumatate in gheata din Antarctica au adus la suprafata un mineral rar intalnit pe Pamant, dar care se gaseste din abundenta pe Marte, conform revistei Science Magazine citata de Live Science. Mineralul galben-maroniu,…

- ​Sonda chineza Tianwen-1, lansata în iulie 2020, va ajunge pe 10 februarie pe orbita planetei Marte și se gasește în prezent la peste 130 de milioane de km de Terra, anunța Agenția Naționala Spațiala din China. Sonda de cinci tone greutate va face fotografii detaliate pentru a pregati lansarea…

- Bucureștiul și zonele limitrofe au inregistrat, din nou, cote alarmante ale indicatorilor de poluare. Marți seara, in mai multe zone indicele calitații aerului a depașit 100. De exemplu, pe o strada din Sectorul 4 masuratorile aratau un indice de 110, potrivit realitatea.net. Citește…