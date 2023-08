Perseide 2023. Plouă cu… meteoriți, în nopțile următoare In urmatoarele doua nopți va ploua cu… meteoriți. Cea mai buna vizibilitate pentru a vedea „ploaia de stele” este in cel mai intunecat loc posibil, departe de luminile artificiale ale orașelor. O stea cazatoare este o dara stralucitoare pe cer, provocata de o particula care aprinde aerul atunci cand intra in atmosfera Pamantului. Particula de praf cosmic care arde in atmosfera se numeste meteoroid, iar pietroiul, care uneori cade pe Pamant, se numeste meteorit. Cel mai bun moment de vizionare este dupa miezul nopții, pana dimineața. Anul acesta, Luna nu iși va face apariția și nu va deranja observatorii. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

