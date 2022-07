Permutări în Liga 3 Echipele care vor completa locurile ramase vacante in noul sezon de Liga 3, ediția 2022-2023, au fost anunțate de catre Federația Romana de Fotbal dupa ce acestea au fost aprobate intr-o ședința de Comitet de Urgența. Sunt comunicate și echipele care aveau dreptul sa joace in Liga 3, insa nu s-au inscris, dar și cele care au fost invitate sa continue in acest eșalon, deși sportiv retrogradasera in Liga 4, dar nu au mai dorit sa ramana in campionat. Noul sezon de Liga 3 se va desfașura in aceleași coordonate ca ediția recent incheiata, 2021-2022, potrivit unei decizii a Comitetului Executiv al… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EZERIȘ – Formația carașeana Progresul Ezeriș, deși a retrogradat fotbalistic in Liga 4 la finalul sezonului trecut, va continua in Liga 3! Mai mult, clubul iși va schimba statutul și va deveni Fotbal Club Progresul Ezeriș S.A.! Conducator va fi japonezul Jumpei Bando, in timp ce director sportiv va…

- Campioana județului, Juniorul Suceava, a ratat promovarea in Liga a III-a. Peste 150 de suporteri suceveni și-au incurajat favoriții la meciul de pe terenul celor de la Speranța Raucești, județul Neamț. Dupa 0-0 in tur, sucevenii au pierdut la limita, cu 1-0, meciul retur, disputat sambata dupa amiaza…

- Campioana județului, Juniorul Suceava, a ratat promovarea in Liga a III-a. Dupa 0-0 in tur, sucevenii au pierdut la limita, cu 1-0, meciul retur, disputat sambata dupa amiaza pe terenul reprezentantei județului Neamț, Speranța Raucești. Golul care a decis calificarea a fost marcat de Vlad Avram, in…

- Juniorul Suceava va intalni formația Speranța Raucești, din județul Neamț, la barajul pentru promovare in Liga a III-a. Cu o etapa inaintea finalului de sezon in Liga a IV-a nemțeana, echipa din Raucești are un avans de 5 puncte fața de urmatoarea clasata, Victoria Horia. Speranța este o ...

- FOTBAL… Echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui s-a calificat la etapa naționala a Campionatului de minifotbal dupa ce a invins patru din cele cinci echipe contracandidate. Astfel, pompierii vasluieni au reușit sa se impuna in fața echipelor…

- Rodnic, partenerul tau pentru pui de o zi Brandul Rodnic a luat nastere in 2021 din dorinta de a furniza micilor gospodari pui sanatosi pentru propria gospodarie. Am inceput in judetele Vaslui, Bacau, Galati si ne-am extins in Neamt si Iasi (aici gasesti toate localitatile in care suntem prezenti). …

- CS Minaur va juca cu Metalurgistul Cugir in prima dubla a barajului de promovare. Mai sunt sunt doup meciuri de disputat din play-off, insa echipa din Baia Mare e sigura de locul intai, astfel ca acum toate gandurile se duc pentru meciurile care o pot duce pe Minaur spre Liga a II-a. In partida de ieri,…