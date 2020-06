Stiri pe aceeasi tema

- Lista țarilor in care romanii vor putea calatori fara a sta in izolare la intoarcere ar putea fi mai scurta decat și-au imaginat mulți, intrucat autoritațile nu au ajuns la un consens cu reprezentanții mai multor țari.

- In Romania a aparut o noua „taxa” ceruta de unele restaurante din Romania. Aceasta se numește sugestiv, „taxa COVID” și este impusa de restaurante pentru a suplini pierderile generate de masurile de distanțare sociala: 2 m intre mese și maximum 4 persoane la o masa. Taxa aplicata pana acum e in valoare…

- Pe aceasta platforma, puștii bogați se lauda cu iahturile, vacanțele, mașinile de lux și accesoriile de designer. In schimbul sumei de 450 de lire sterline, ai un serviciu non-stop de ”majordom”, aplicația iți inchiriaza avioane private, iți rezerva locuri la restaurantele cu stele Michelin, iți inchiriaza…

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- V-am mai povestit zilele trecute despre faptul ca noua piesa a lui Drake a intrat direct pe primul loc in Billboard HOT 100 și ca are deja un super challenge pe Tik-Tok. Ei bine, cu noua piesa, „Tossie Slide”, Drake a reușit sa ajunga pe primul loc in clasamentul Billboard HOT 100 și a reușit... View…

- Pe langa faptul ca era postata peste tot la lansare, adica pe Facebook ca atunci eram cam singurel și poate mici franturi din Hi5, Lady Gaga – Speechless a fost trimisa cu siguranța intre indragostiții din lumea asta. Zic asta pentru ca știu pe langa mine, inca vreo 4 cazuri din jurul meu. Da play...…

- Accesarile online, audio si video, ale piesei „Lean on Me” au crescut în Statele Unite cu 729% dupa decesul muzicianului soul Bill Withers.Bill Withers, care a compus, între altele, piesele „Ain’t No Sunshine” si „Lean on Me”, a murit pe 30 martie…

- De cum s-a lansat piesa Irina Rimes feat. Carla`s Dreams – „3 Inimi” aceasta s-a dus direct in topul YouTube Trending. Duminica a ajuns pe 8 in Trending. Piesa este prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. 3 inimi este despre iubirea care ajunge la maturitate și nu mai incape in doar doua…