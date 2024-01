Perioadele de muncă și dreptul la pensie, recunoscute reciproc în România și SUA A fost promulgata legea de ratificare a Acordului dintre Romania și SUA privitor la recunoașterea reciproca a perioadelor de munca și a dreptului la pensie. Anunțul a fost facut de reprezentanții ministerului Muncii pe pagina de Facebook. Acest acord prevede valorificarea perioadelor lucrate atat in Romania, cat si in SUA, in vederea deschiderii dreptului de pensie Ce prevede acordul dintre Romania și SUA? ”Actul normativ conține și dispoziții cu privire la incasarea pensiilor in statul ales de catre beneficiari. Acest lucru constituie un avantaj important pentru facilitarea mobilitații pensionarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

