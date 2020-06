Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată Ziua de miercuri, ramane sub dominația norilor și a ploilor. Soarele rasare la ora 05:36. La fel ca in ziua precedenta, se vor inregistra ploi, insoțite de frecvente descarcari electrice, iar pe spații restranse ploile vor cadea torențial și posibil cu grindina. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 21:22. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 16-18 grade, iar cele maxime nu vor urca mai mult de 23 de grade. Joi, vremea ramane asemanatoare cu cea de miercuri. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

