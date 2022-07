Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat joi prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor pana la finalul lunii iulie. Potrivit unui comunicat al INS, prelungirea se aplica in localitațile in care recenzarea nu s-a incheiat, adica unde din cauza…

- Rata de recenzare a populatiei din Romania a ajuns la 83%. Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea cu o saptamana, de la 17 iulie pana la 24 iulie, a perioadei de recenzare, a anuntat, joi, Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica.…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Astfel, cei care nu au completat pana acum chestionarul online mai au la dispoziție 2 saptamani. Autorecenzarea se poate face in continuare online pe www.recensamantromania.ro, pana in 27 mai! Ca și pana acum, autorecenzarea se poate face acasa sau intr-unul dintre punctele de autorecenzare…

- Institutul National de Statistica anunta prelungirea perioadei de autorecenzare, conform urmatorului calendar: – Platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai 2022. – Vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai – 17 iulie 2022. Decizia, luata in cadrul sedintei Comisiei…