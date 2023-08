Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, pentru indeplinirea scopului programelor, dar si a obligatiilor Romaniei in sectorul de mediu a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2025. Astfel, prin actul normativ este prelungita perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, pentru indeplinirea scopului programului cat si a obligatiilor Romaniei in sectorul de mediu, de la data de 31 decembrie 2023 pana la data de 31 decembrie 2025, precizeaza…