Pericolul mai puțin cunoscut de la micul dejun - Toată lumea crede că e un lucru bun, specialiștii spun altceva "Omiterea micului dejun se asociaza cu creșterea ponderala. Micul dejun sanatos scade riscul de diabet zaharat tip 2", a declarat prof. univ. dr. Maria Moța, potrivit Agerpres.Pentru un mic dejun sanatos trebuie sa alegem apa sau cafea/ceai neindulcite, in locul sucurilor de fructe sau bauturilor indulcite.Putem reduce riscul de diabet mancand cel puțin trei porții de legume pe zi, inclusiv legume cu frunze verzi (spanac, salata verde, varza). De asemenea, trebuie sa servim trei porții de fructe proaspete pe zi.Președintele Societații Romane de Diabet ne recomanda sa alegem nuci, un fruct proaspat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2021 continua miercuri, 18 august, cu proba la alegere in funcție de profil și specializare. Primele rezultate vor fi cunoscute in 31 august. Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie sa obțina cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise și…

- Regimul alimentar este crucial pentru sanatatea unei persoane, iar studiile au relevat, de-a lungul timpului, ca dietele bazate pe anumite alimente-cheie contribuie la mentinerea sanatatii pe termen lung si la pastrarea unei greutati optime.Dieta DASH, plasata ani la rand pe primul loc in topul anual…

- Ritmul campaniei nationale de vaccinare FOTO: RoVaccinare.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape 4.935.000 de români au schema completa de vaccinare, iar apelurile constante ale specialistilor nu par sa impulsioneze ritmul campaniei nationale. Putin peste 8.600…

- Incepe sezonul pepenilor, iar mulți oameni mananca felii din acest fruct racoros la orice ora a zilei și in cantitați mari. Este insa unul din fructele care ingrașa, la fel ca cireșele și strugurii. Medicul diabetolog Mihaela Ene a explicat la de ce nu e bine sa mancam mai mult de 500-600 de grame de…

- Cu condiții similare cu cele intalnite acum un secol, producatorii din Decebal arunca zilnic sute de kilograme de fructe și legume. Primaria Bistrița inca n-a reușit sa asigure condiții minime pentru ca producatorii sa iși vanda produsele civilizat. Iarna se strica de la frig, vara de la caldura. Așa…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a atribuit doua contracte pentru furnizarea de fructe si legume.Societatile castigatoare sunt AMA FRUCT CP valoare contract 567218.55 lei si DUAL TOP valoare contract 176740.5 lei .Tipul procedurii licitatie deschisa.Contractele au…

- 88 de milioane de tone de alimente sunt aruncate, in fiecare an, in cele 27 de țari ale Uniunii Europene. Sunt fructe și legume care nici macar nu ajung pe rafturile magazinelor, pentru ca nu arata suficient de bine. In Franța, un nou proiect iși propune sa puna capat acestei risipe. In nordul sarac…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, joi seara, la TVR, ca nu exista transmitere comunitara cu varianta indiana a COVID-19, dar ca ne putem aștepta la efecte asupra copiilor. „Tulpina indiana aparuse in urma cu doua luni la noi in țara. E bine ca numarul se menține redus și ca,…