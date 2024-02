Pericolul Deepfake în era inteligenței artificiale Imaginați-va experiența de a va auzi propria voce manipulata pentru a raspandi minciuni sau de a va vedea fața contorsionata intr-un videoclip fabricat, distrugandu-va instantaneu reputația. Aceasta este realitatea terifianta a deepfakes, conținutul generat de inteligența artificiala, care poate imita pe oricine cu o acuratețe alarmanta. In timp ce dezvoltatorii susțin ca tehnologia lor evolueaza […] The post Pericolul Deepfake in era inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

