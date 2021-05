Pericolul de înec, mai MARE din cauza lărgirii plajelor - avertismentul salvamarilor Intreaga zona din statiunea Mamaia este considerata periculoasa. Apa masoara chiar de la mal intre 1,8 și 2 metri adancime in urma largirii plajelor.Salvamarii au luat masuri ca riscul de inec sa fie mai redus.”Tot timpul ne putem pune in pericol viața. Fiind in prima parte a așezarii nisipului, zona de imbaiere s-a ingustat fața de anii precedenți. Daca in anii trecuți aveam pana la geamandura de siguranța 150-200 de metri, acum avem porțiuni de plaja unde nu sunt mai mult de 20 de metri”, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din Mamaia. Totodata, foișoarele salvamarilor vor fi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

