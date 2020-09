Pericolul Covid, demontat de o somitate a medicinei franceze. „Un mare delir instrumentalizat de Big Pharma”

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți prefera in sezonul estival bauturi racoritoare cat mai simple precum limonada sau sucul de portocale. Ceea ce nu știu mulți este ca sucul de portocale poate sa fie daunator daca este combinat cu unele alimente. Sucul de portocale poate sa fie daunator. Cu ce alimente nu trebuie combinat? Mare…

- Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Joshua Kimmich, a declarat ca ziua de duminica, in care a castigat Liga Campionilor, este cea mai importanta din cariera sa si ca el si colegii sai au avut “un usor sentiment de invincibilitate”, potrivit news.ro.“Este cea mai importanta zi din cariera mea. Nu…

- GAFA IMPARDONABILA LA SAJ VASLUI IRESPONSABILI… Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si-a incheiat, ieri, misiunea in judetul Vaslui. A fost verificata activitatea de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dar si de la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.…

- NOU! Gerble lanseaza gama de rasfaț BIO – biscuiți cu conținut redus de zahar, sare și grasimi Ultimele luni au adus pentru mulți dintre noi schimbarea modului de a trai, a relaționa și de a munci – lucram de acasa, ieșim mai puțin, facem mai puțina mișcare și mancam, de multe ori, puțin mai mult decat…

- Imagini de senzație din emisiunea „Raman cu tine” de la Antena 1, ce va avea premiera marți de la ora 20:30! Prezentatorul emisiunii, Liviu Varciu, a avut parte de o surpriza uriașa atunci cand a descoperit ce vor femeile de la barbați, de fapt!

- Un tanar american in varsta de 25 de ani a incercat sa scape de o condamnare folosind un un certificat de deces fals dar o greșeala l-a dat de gol, potrivit procurorilor din districtul Nassau, New York, citați de CNN.Robert Berger, in varsta de 25 de ani, era acuzat de deținere de bunuri furate și…

- Adevarul nespus despre dovlecei. Ce greșeala fac toți romanii cand aleg de la piața dovleceii pe care sa ii cumpere Dovleceii sunt extrem de apreciați de romani, fiind populari mai ales in perioada postului, iar preferații, mai ales a copiilor, sunt dovleceii pane. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…