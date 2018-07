Violeta Stoica “Apa curata” de la fantana din sat, neinfestata cu bacterii și nepoluata cu nitriți și nitrați, sau siguranța pe care o confera o rețea de alimentare cu apa par a fi departe de realitate in unele localitați ale județului Prahova. Potrivit unui raport intocmit de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Prahova privind calitatea apei – document intocmit in urma probelor analizate anul trecut – exista probleme atat in unele sisteme locale de alimentare cu apa, precum și in fantanile publice care inca mai sunt folosite de catre populație in mediul rural. Ceea ce este mai…