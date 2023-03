Stiri pe aceeasi tema

- Multe localuri din Romania s-au transformat in adevarate bombe cu ceas. Intr-o situație de urgența, clienții se vor calca in picioare, atrag atenția autoritațile. Patronilor nu pare ca le pasa. Se gandesc la profit, deci cu cat mai mulți clienți, cu atat mai bine pentru ei. Din acest motiv, 15 cluburi…

- Vești bune pentru angajații din Romania! O prevedere din Codul Muncii le aduce mai mulți bani romanilor dintr-o anumita categorie de angajați, astfel ca munca lor va fi rasplatita cu salarii mai mari, insa trebuie sa indeplineasca anumite condiții.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Daca este Romania in pericol și cum pot influența cutremurele de acolo activitatea seismica din țara noastra, dar și despre cat de pregatiți suntem in caz de cutremur major a explicat Matei Sumbasacu, inginer specializat in structura cladirilor cu risc seismic, la Realitatea PLUS.„Da, trebuie sa stam…

- Proprietarii mai multor terenuri dintr-un sat din ALBA, terorizați de un crescator de oi, care iși lasa animalele la „liber”, la pașunat: „De ce nu se respecta legea stabulației?” Proprietarii mai multor terenuri dintr-un sat din ALBA, terorizați de un crescator de oi, care iși lasa animalele la „liber”,…

- Repartitoarele de caldura au starnit multe discuții in Romania, dupa ce s-a modificat data de la care devin obligatorii. Ei bine, acest lucru s-a intamplat ieri, cand Klaus Iohannis a semnat decretul pentru a promulga legea. Cei care nu se conformeaza regulilor vor risca amenzi usturatoare.

- Produsele lactate autentice vor fi separate in magazine de cele care au in compoziție adaosuri de proteine sau grasimi. In acest moment clienții nu au de unde sa știe care sunt 100% naturale. O noua lege va schimba insa situația. Recent, reprezentanții ANSVSA și cei mai marilor magazine s-au intalnit…

Legea zonelor metropolitane este un pas inainte, dar nu suficient pentru o administratie descentralizata, a declarat presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, informeaza Agerpres.