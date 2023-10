Stiri pe aceeasi tema

- Angajații STB anunța ca vor intra in greva la inceputul lunii octombrie deoarece negocierea contractului de munca a eșuat. dupa eșuarea renegocierii contractului colectiv de munca Bucureștiul ar putea fi paralizat.. Principalele nemulțumiri ale angajaților STB sunt legate de condițiile de munca, dar…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca reia evaluarea a 21 de candidați la funcții in CSM și CSP, dupa ce Curtea Suprema de Justiție a admis contestațiile acestora, prin deciziile emise pe 1 august 2023. Comisia a notificat astazi persoaele vizate cu privire la demararea procedurii de evaluare, anunța responsabilii.

- „Nemulțumirea salariaților Sistemului fiscal este in continua creștere și este dublata și de o mare neincredere in tot ce inseamna asumarea deciziilor ministrului Finanțelor, ministrului Muncii și, in general, ale Guvernului” – anunța liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (FNSF), Vasile…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, anunta ca a fost convocata o sedinta a Colegiului Prefectural pentru luni si ca vor fi demarate controale la toate statiile de carburanti si GPL. “Am convocat Colegiul Prefectural al Municipiului Bucuresti si din dispozitia primului ministru vom demara…

- Avocații din Alba amenința cu PROTESTE și paralizarea actului de JUSTIȚIE daca se va majora contribuția CASS Avocații din Alba amenința cu PROTESTE și paralizarea actului de JUSTIȚIE daca se va majora contribuția CASS Consiliul Baroului Alba respinge ferm si dezaproba intenția Guvernului de a impune…

- Uniunea Avocaților din Republica Moldova se arata ingrijorața de afirmațiile șefei de la Anticorupție, Veronica Dragalin, care pe care le califica derept mincinoase și cere intervenția Procuraturii Generale și Consiliul Superior al Procurorilor.

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) protesteaza impotriva inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala „Justitie”, anunța Agerpres. „In raport cu importanta activitatilor derulate de…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) anunta declansarea unei greve japoneze in intervalul 17 - 21 iulie, reclamand discriminarea salariala fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala „justitie”, scrie News.ro.”Sindicatul Angajatilor din…