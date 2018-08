Stiri pe aceeasi tema

- Politia nu a specificat numarul de persoane ranite de vehiculul care a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic. In acelasi timp, ancheta atacului asupra parlamentului a fost incredintata Diviziei antiteroriste a Scotland Yard-ului, potrivit AFP. ''Astazi la ora locala 07:37 (06:37GMT),…

- Imagini cumplite in județul Iași, unde o mama și fiicele sale au fost prinse in mașina morții, condusa chiar de concubinul femeii, care nu a acordat prioritate la trecerea de cale ferata, autoturismul fiind izbit in plin.

- Mircea Badea a pierdut un pariu și a tebuit sa-l onoreze. El facuse prinsoare cu un lider de la PNL ca Orban nu va mai fi președinte al partidului pana la sfarșitul lunii iulie. Vedeta emisiunii de pe Antena 3 a aparut in platou imbracat in maiou! Mircea Badea a explicat motivul: ”Am pierdut un […]…

- Trei contra unul: cine e totuși victima? Carne de leu sau de crocodil la cina? Încaierarea neobișnuita a avut loc în Kenya, Africa. Trei leii au atacat un crocodil în marea rezervație din Samburu, Kenya. Crocodilul este gata sa-i încolțeasca pe toți atacatorii……

- Dupa ce a negat ani la rand ca și-ar fi marit buzele, Kylie Jenner a recunoscut recent ca și-a injectat acid hialuronic și și-a luat prin surprindere fanii cand a anunțat ca renunta la aceasta intervenție și revine la buzele ei naturale, subțiri. Paparazzi au obținut primele poze cu vedeta fara buze…

- Ghinioanele se țin lanț pentru o cantareața super cunoscuta de la noi. Tocmai ce și-a anunțat desparțirea, iar acum problemele de sanatate ii dau mari batai de cap. A ajuns pe perfuzii. Imagini și declarații de pe patul de spital, la Antena Stars!

- Diego Armando Maradona (59 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cele mai controvesrsate personaje din lumea fotbalului. }nzestrat cu un talent uriax, argentinianul xi-a bEtut joc de cariera sa, dupE ce a cEzut in patima drogurilor. DupE o perioadE cumplitE, presEratE de scandaluri xi de drumuri…

- Țari ca Turcia, Argentina sau Africa de Sud sunt ingrijorate pe moment. Dolarul puternic le slabește devizele naționale și ingreuneaza mersul economiilor lor. Sa fie intreaga economie mondiala și piețele in pericol?