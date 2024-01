Stiri pe aceeasi tema

- Este pericol de inundații pe mai multe rauri din vestul țarii. Hidrologii mențin pana maine la pranz avertizarile in acest sens, informeaza Rador Radio Romania.Astfel, pe cursuri de apa din județul Satu Mare este cod portocaliu, iar pentru rauri din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Crișul Alb și…

- Hidrologii au emis, joi, avertizari cod portocaliu si cod galben, pe rauri din 14 bazine hidrografice, pana vineri., potrivit news.roPotrivit INGHA, se instituie cod portocaliu, incepand de joi, ora 12:00, pana maine, la aceeasi ora pe raurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior si afluentii…

- Hidrologii avertizeaza ca joi și vineri este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din nordul, centrul și vestul Romaniei. Specialiștii au emis avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu de inundații.

- Hidrologii au emis miercuri un Cod portocaliu de inundații și viituri rapide in 10 județe, valabil pana joi la miezul nopții.Codul portocaliu a fost emis pentru intervalul miercuri ora 16.00 - joi ora 24.00 pentru rauri din Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba,…

- Adminsitrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi, valabila in 13 județe. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Cluj, Salaj, Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Avertizarea meteo este in vigoare din…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi, pentru Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali. Aceasta va intra in vigoare in noaptea de marti spre miercuri. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi moderate cantitativ, valabila in 13 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Cluj, Salaj, Alba, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. In aceste zone va ploua și se vor acumula…

- COD GALBEN pentru Maramureș valabil din 27 octombrie, ora 12.00 pana in 27 octombrie, ora 23.00. In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și la munte, cu viteze in general de 50…70 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m de peste…