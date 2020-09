Stiri pe aceeasi tema

- Prahovenii au fost instiintati printr-un mesaj Ro-Alert sa evite zona Centurii de Est a municipiului Ploiesti pentru ca exista pericol de explozie. O cisterna plina cu kerosen s-a rasturnat peste un alt autoturism. O persoana este incarcerata si probabil decedata.

- Este pericol de explozie pe DN 1A - Centura de Est a Ploiestiului, unde a avut loc luni un accident rutier in care a fost implicata o cisterna incarcata cu 32 de tone de kerosen. Populatia a fost alertata prin sistemul RO-ALERT.

- ALERTA! Pericol de explozie pe Centura de Est a Ploiestiului, in localitatea Corlatesti! Un accident grav de circulatie s-a produs in jurul orei 16, fiind implicate un TIR incarcat cu 32 de tone de kerosen si un autoturism. Potrivit primelor informatii, capul tractor al TIR-ului s-a rasturnat…

- O cisterna care transporta oxigen a fost implicata, luni, intr-un accident produs in orașul Codlea, județul Brașov. O persoana a fost ranita și a fost transportata la spital. Potrivit IPJ Brașov,...

- Zece autospeciale de stingere intervin, luni dimineata, la un incendiu de vegetatie in Peris, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. A fost transmis si mesaj prin RO-ALERT pentru sectorul 1, Peris, Snagov, Corbeanca, Buftea si Otopeni.

- Teava de gaze sparta in urma unui accident rutier. In aceasta noapte, in jurul orei 02.30, la dispeceratul pompierilor de la ISU Dobrogea, a fost anuntat un accident rutier, petrecut in Cartierul Palas, din Constanta.Martorii au anuntat la telefonul de urgenta cu un autoturism a intrat, din cauze necunoscute,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi, in Bragadiru, in apropiere de București, la mai multe hale și silozuri de depozitare.Incendiul este la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Șoseaua de Centura. Suprafața afectata este de aproximativ 5000 mp, cu posibilitați de propagare. Este o ardere…