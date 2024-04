Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a crescut riscul unui „accident nuclear major”, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a ONU (AIEA). Rusia a acuzat ca Ucraina se afla in spatele atacului, in care ar fi fost ranite trei persoane. Ucraina a negat…

- De la inceputul conlictului militar din Ucraina, in jurul centralei nucleare Zaporojie s-au dat lupte grele. Rușii au reușit intr-un final sa obțina controlul, insa ucrainenii au atacat acum infrastructura critica a centralei. Atac de neințeles in Ucraina, unde armata lui Volodimir Zelenski și-a atacat…

- Forțele armate ucrainene au tras in infrastructura critica a centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, scrie joi agenția rusa de presa TASS. „A fost inregistrata bombardarea infrastructurii critice a stației. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in zona gardului in spatele careia se afla…

- O echipa de experti a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a finalizat o analiza a sigurantei operationale pe termen lung la Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavoda (CNE) din Romania, care intentioneaza sa reconditioneze reactorul si sa prelungeasca durata de viata totala la aproximativ…

- Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, se pregatește pentru o intalnire cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta situația de la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse, a relatat Agerpres.Rafael Grossi…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a salutat o reducere constata a bombardamentelor in jurul centralei nucleare Zaporojie ocupate de Rusia in Ucraina, si a inspectat daca exista suficienta apa pentru racirea reactoarelor, transmite Reuters.

- Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, va evectua o vizita saptamina viitoare la Kiev și la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP). Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al AIEA. "Directorul general Grossi traverseaza…

- Rusia desfașoara o operațiune informaționala incercand sa prezinte exercițiile de aparare ale NATO Steadfast Defender 2024, la care vor lua parte 90.000 de militari și care se vor desfașura pana in luna mai, ca fiind o provocare, noteaza specialiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).…