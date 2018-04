Performanta in business si sport: Povestea singurei romance care a participat la campionatul mondial de Half Ironman

Stiri pe aceeasi tema

- Doi botosaneni au ajuns campioni europeni la Qwan Ki Do. Acestia au reusit sa castige medalia de aur la Co Co Dao, adica la lupta cu arme traditionale. Ambii au centura neagra si un palmares impresionant la nivel international.

- Croatul Ivo Karlovic, in varsta de 39 de ani, a stabilit o performanta inedita in tenisul mondial. El a devenit cel mai experimentat sportiv, care a ajuns in semifinalele unui turneu ATP din 1993 incoace.

- Primarul Mircea Hava propune suportarea de catre Consiliul Local Alba Iulia a cheltuielilor de deplasare ale echipei de robotica XEO, formata din elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, la Campionatul mondial de robotica FIRST USA. Reamintim faptul ca echipa de liceeni a caștigat, in…

- Atletul australian Tomas Walsh, campionul mondial en titre la aruncarea greutatii, a stabilit un nou record al Oceaniei in aceasta proba, cu o performanta de 22,67 m, reusita in cursul reuniunii atletice care a avut loc duminica la Auckland, informeaza IAAF. La trei saptamani dupa ce si-a…

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in privinta preturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, intr-o…

- Trei tineri s-au gandit, in 2013, ca romanii ar aprecia sa poata economisi minutele alocate zilnic pasiunii lor pentru cafeaua de calitate. Asa s-a nascut ideea unui coffee spot cu un design inedit, gandit cu directie clara catre franciza, concept ce a necesitat o investitie initiala de 12.000 de euro…

- Performanta deosebita pentru atletul veteran constantean Gheorghe Romascanu, care a cucerit doua titluri nationale de sala, una dintre victorii fiind aureolata si de doborarea recordului national Desfasurata la Bucuresti, editia 2018 a Campionatului National de sala rezervat atletilor veterani i a adus…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-SEPSI LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT-VIDEO Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca CSU Craiova are sanse reale de a castiga campionatul, insa isi doreste ca echipa sa sa iasa invingatoare…