Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, la Bucuresti au avut loc perchezitii la locuintele a doi angajati ai NIS Petrol (Nafta Industrija Srbije), respectiv la responsabilul cu securitatea sistemului IT pe Romania si la un inginer specializat in calculatoare. La Timisoara, perchezitiile au…

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara si jandarmii de la Trupele Speciale de Interventie fac luni mai multe perchezitii, printre care una la sediul NIS Petrol, companie sarba, controlata de grupul rusesc Gazprom Neft. Potrivit unor surse citate de news.ro, perchezitiile ar avea…

- Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate alaturi de jandarmi de la trupele speciale au descins, luni dimineața, la sediul NIS Petrol din Timișoara, conform publicației opiniatimisoarei.ro . Percheziții au fost realizate și la locuințele mai multor angajați. Descinderile au loc in cadrul unui dosar…

- Luni dimineața, sub coordonarea unui procuror al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese aparținand SC NIS Petrol, in București și Timișoara, dar și la domiciliile unor angajați ai companiei, pentru suspiciunea…

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara fac luni mai multe perchezitii la sediul companiei NIS Petrol, dar si la angajati ai acesteia. Compania sarba face parte din grupul rusesc Gazprom Neft. Potrivit unor surse citate de News.ro, perchezitiile ar avea legatura cu transmiterea de…

- Mai multe birouri ale NIS Petrol, filiala din Romania a Gazprom, sunt vizate de percheziții ale procurorilor DIICOT. Anchetatorii au descins luni, 3 octombrie, la cinci adrese din Timișoara și trei din București.

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara si jandarmii de la Trupele Speciale de Interventie fac luni mai multe perchezitii, printre care una la sediul NIS Petrol, companie sarba, controlata de grupul rusesc Gazprom Neft. Potrivit unor surse citate de news.ro, perchezitiile ar avea…

- Polițiștii locali din Targu Jiu au donat bani familiei unei fetițe de trei ani, grav bolnava. Amina Maracu a suferit recent o intervenție chirurgicala și are nevoie de tratamente in vederea recuperarii. Fetița sufera de nanism și alte probleme generate de aceasta afecțiune. „Astazi am primit un sprijin…