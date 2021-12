Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autoturisme au fost distruse, precum si fereastra unui imobil, dupa ce o persoana neidentificata inca ar fi tras la intamplare cu un pistol tip airsoft pe o strada din municipiul Constanta, in timpul noptii, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean.

- Politistii vranceni au confiscat in ultimele trei zile material lemnos in valoare de aproape 240.000 lei in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In perioada 10-12 noiembrie, politistii Biroului de…

- Un barbat si o femeie au fost luni gasiti morti in casa, in municipiul Constanta, cu plagi taiate la nivel toracal, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Trupurile celor doi au fost gasite de fiul femeii.

- Trei elevi ai unui liceu din municipiul Constanta au fost retinuti dupa ce ar fi incercat sa violeze o colega, in varsta de 16 ani, de la Colegiul Tehnologic „Tomis” din Constanța,, fapta petrecuta pe holul institutiei de invatamant, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean. Deși fapta…

- Un barbat in varsta de 79 de ani, care circula pe bicicleta pe DJ 172D, pe raza localitatii Magura Ilvei, a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara condusa de un consatean, care a parasit locul accidentului, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Pe data de 09 noiembrie 2021 va avea loc examenul concursul pentru ocuparea functiilor vacante de sef politie municipiu III la Politia Municipiului Mangalia, respectiv Politia Municipiului Medgidia. Pe data de 11 noiembrie 2021 se va organiza si desfasurarea examenul concursul pentru ocuparea functiilor…