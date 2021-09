Percheziții la traficanții de droguri din Prahova, aproximativ 100 de persoane audiate Aproximativ o suta de persoane au fost conduse miercuri la audieri dupa ce polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciului Teritorial Ploiești, au facut 21 de percheziții domiciliare, in județele Prahova și Dambovița, la locuințele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Din cercetari a rezultat ca, incepand cu luna mai a acestui an, mai multe persoane ar fi comercializat substanțe cu efect psihoactiv, unele dintre acestea ar fi cultivat cannabis indoor și outdoor. Conform unui comunicat de presa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

