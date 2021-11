Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii in trei judete si in Capitala, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, deturnarea licitatiilor publice, fals si inselaciune. Una dintre descinderi are loc la sediul Primariei Tartasesti, existand suspiciunea…

- Politistii din Dambovita, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, fac, miercuri, 11 perchezitii in trei judete si in Capitala, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, deturnarea licitatiilor publice, fals…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au efectuat in cursul zilei de joi șapte percheziții domiciliare intr-un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. Trei persoane au fost reținute, pentru 24 de ore. La data de 21 octombrie, politistii de investigații criminale din…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timisoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat o retea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti. ”Incepand din luna septembrie a anului curent,…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…