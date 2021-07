Stiri pe aceeasi tema

- In urma perchezițiilor care au avut ieri, 23 iunie 2021, la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de punere in circulație de produse purtand o marca identica sau similara cu marca inregistrata, au fost indisponibilizate 1.221 de jucarii și articole vestimentare, in valoare de peste 31.000…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de punere in circulație a unor produse purtand o marca identica sau similara cu marca inregistrata. La data de 23 iunie 2021, politistii Serviciului…

- Joi, 3 iunie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 29 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, județele Ilfov și Calarași, intr-un dosar privind savarsirea…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat, in ultimele zile, pe raza municipiului Pitești, pentru prevenirea și combaterea infracționalitații specifice in domeniul comercializarii produselor contrafacute. Astfel, au fost efectuate 8 controale inopinate la…

- Sute de obiecte de imbracaminte și incalțaminte au fost ridicate in vederea confiscarii in urma unei ample acțiuni care a avut loc in cursul zilei de miercuri, 21 aprilie. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Suceava, impreuna cu lucratori din cadrul Direcției…

- Polițiștii au facut, joi, 16 percheziții la adrese din Bucuresti și din județele Ilfov, Calarași, Prahova și Buzau. Mai multe persoane sunt acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind gasite la descinderi utilaje și o cantitate insemnata de tutun. Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Cu ocazia unui control efectuat vineri, 16 aprilie 2021, la o societate comerciala din Campeni, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au identificat 113 articole de imbracaminte care poarta insemnele unor marci celebre, in legatura cu care reprezentantul societații comerciale…

- In data de 15 aprilie politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice cu sprijinul lucratorilor din cadrul Poliției municipiului Suceava au oprit pentru control pe bld. Corneliu Coposu din localitate, autoturismul condus de un barbat de 34 de ani din judetul Ialomita, care…