Percheziții la sediile organizațiilor Partidului Șor din Găgăuzia Mai mulți conducatori și membri ai staffului electoral al Evgheniei Guțul, candidatul Partidului „ȘOR” pentru funcția de bașcan al Gagauziei, au fost reținuți in aceasta dimineața de oamenii legii. Reținerea a avut loc in urma mai multor percheziții organizate la sediile Organizațiilor Teritoriale ale partidului, dar și la domiciliile activiștilor formațiunii, transmite jurnal.md. Aceste per Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

