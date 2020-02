Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni au efectuat, marti, trei perchezitii in dosarul de ucidere din culpa deschis in cazul copilului care a murit dupa o anestezie. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie...

- Aparatul cu care s-a facut anestezia copilului de 4 ani, din Argeș, care a murit dupa cateva zile a fost ridicat, marți, in urma unor percheziții la doua fieme medicale și la domiciliul medicului, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Argeș, polițiștii, sub coordonarea Parchetului…

- Marti, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges au desfasurat mai multe perchezitii in dosarul mortii copilului in varsta de 4 ani si 8 luni anesteziat la Clinica Teddy Care din Pitesti.

- Marti, 18 februarie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges au desfasurat mai multe perchezitii in dosarul mortii copilului in varsta de 4 ani si 8 luni anesteziat la Clinica Teddy Care din Pitesti (care a murit saptamana trecuta la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti).

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca este in desfașurare o ancheta a Colegiului Medicilor in cazul copilului de 4 ani, mort in urma unei banale anestezii la cabinetul stomatologic.Colegiul Medicilor ancheteaza cazul copilului de patru ani care a murit, dupa ce a fost anesteziat la o clinica…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa in cazul copilului in varsta de 4 ani din Pitesti, care a murit in urma unei anestezii efectuate la o clinica stomatologica. "Referitor la cazul copilului transportat la spital in urma unei proceduri medicale stomatologice,…

- Directia de Sanatate Publica Arges a suspendat activitatea clinicii stomatologice din Pitesti, unde un copil de patru ani a paralizat in urma unei anestezii, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, Victor Costache.Ministrul Sanatații a aratat ca anestezia generala se administreaza „numai in conditiile…

- Directia de Sanatate Publica Arges a suspendat activitatea clinicii stomatologice din Pitesti unde un copil de patru ani a intrat in stop cardio-respirator in urma unei anestezii, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, Victor Costache, potrivit news.ro.Costache a precizat ca anestezia generala…