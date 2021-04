Stiri pe aceeasi tema

- 24 de percheziții domiciliare au fost efectuate luni in București și in județele Calarași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș la persoane și firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca au realizat activitați de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje. Este vorba…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Mehedinti efectueaza, marti, 13 perchezitii in judetele Mehedinti, Dolj, Timis si Prahova, la mai multe persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 8.300.000 de lei, prin consemnarea in fals a reciclarii a peste 4.000.000 de…

