Percheziții la persoane care au pus în circulație în mai multe județe bancnote euro contrafăcute Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia au efectuat azi percheziții in județul Bihor, la mai multe persoane banuite ca au pus in circulație bancnote euro contrafacute in mai multe județe ale țarii, anunța agerpres . Potrivit unui comunicat de presa transmis de Poliția Romana, in cursul zilei de astazi, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia au efectuat opt percheziții, in județul Bihor, la persoane banuite de punerea in circulație de valori falsificate și inșelaciune. Acțiunea a vizat membrii unei grupari care ar fi pus in circulație… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

