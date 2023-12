Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Bihor a venit cu precizari referitoare la descinderile facute de procurorii DNA Oradea, alaturi de ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție, la Serviciul de Permise de Conducere și Inmatriculari Bihor.

- "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise de catre funcționari publici in legatura exercitarea atribuțiilor…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași desfașoara cercetari intr-o cauza penala privind suspiciuni de corupție și infracțiuni asimilate, comise de funcționari publici in exercitarea atribuțiilor de serviciu in anul 2023. Astazi, au loc percheziții in 7 locații din județul Iași, incluzand sediul…

- In vizorul celor de la DNA s-ar afla funcționari vamali, suspectați ca ar fi luat mita pentru a lasa mașinile sa treaca frontiera fara controale. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind…

- Șapte perchezitii au fost efectuate, miercuri, 22 noiembrie, de procurorii DNA in judetul Iasi, dintre care una la Vama Sculeni, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie savarsite de functionari publici in exercitarea atributiilor, relateaza News.ro.Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, sunt…

- DNA a descins la Iași: percheziții la mai mulți functionari publiciDNA anunta, miercuri, ca se fac sapte perchezitii in judetul Iasi, una fiind la o institutie publica, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie savarsite de functionari publici in exercitarea atributiilor.”Procurorii din cadrul…

- Alte percheziții in dosarul schemei de corupție la eliberarea permiselor de conducere la Hincești. Doi administratori ai școlii auto, ar fi cerut intre 350 și 1000 de euro pentru un permis Ofițerii Direcției generale teritoriale Sud (DGT) a CNA și procurorii din cadrul Oficiului Sud al Procuraturii…

- Un nou scandal de coruptie planeaza asupra sistemului medical din tara. La doua zile de la scandalul de la Administratia Spitalelor, miercuri au loc noi perechzitii la unul dintre cele mai cunoscute spitale din tara: Institutul Marius Nasta din Bucuresti. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul…