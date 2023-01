Percheziţii la doi proxeneţi, unul din Galaţi şi celălalt din Brăila O clujeanca de 16 ani a fost pusa sa se prostitueze de catre doi tineri din Braila si Galati. La domiciliile celor doi din Galati si Braila, politistii au efectuat perchezitii. Cei doi s-au ales cu dosare penale pentru proxenetism in forma continuata, galateanul fiind arestat. „La data de 11 ianuarie a.c. politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii si cei ai Politiei municipiului Campia Turzii, cu sprijinul efectivelor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Braila si Galati, au efectuat 4 perchezitii domiciliare in municipiile Braila si Galati, in urma carora au pus in executare… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

