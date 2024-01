Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 21 de percheziții, in judetul Buzau, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spalare de bani si evaziune fiscala. Din cercetari…

- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate București au efectuat 8 percheziții domiciliare , in Capitala și județul Braila. Se efectueaza cercetari privind savarșirea in forma continuata a infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Mehedinti, intr-un dosar de evaziune fiscala. O femeie ar fi inscris peste 250 de facturi fictive in contabilitatea unei societati.”In aceasta dimineata, 22 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii brasoveni de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza, marti, doua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, la domiciliile unor persoane implicate intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei.

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 1 au efectuat cinci perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala prin vanzarea online de telefoane mobile, in care prejudiciul este de 9,3 milioane lei (aproape 2 milioane de euro), potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Polițiștii au efectuat, miercuri de dimineața, percheziții domiciliare intr-un caz de evaziune fiscala, la persoane din trei județe, printre care și Dambovița. Prejudiciul creat bugetului de stat este estimat la 2.169.576 de lei. Administratorii unei societați comerciale nu au introdus in actele contabile…

- Politistii au efectuat, miercuri, perchezitii in Prahova, Arges si Dambovita intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Administratorii unei societati comerciale nu au introdus in actele contabile venituri din…