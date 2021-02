Percheziții într-un dosar de înșelăciune privind măști contrafăcute care au ajuns la Spitalul Victor Babeș din Timișoara Zece percheziții au loc luni dimineața in București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal de inșelaciune, privind achiziționarea unor maști de protecție care ar fi contrafacute. Dosarul penal vizeaza activitatea infracționala derulata in anul 2020 de 12 suspecți, din care 6 persoane fizice și 6 persoane juridice, privind inducerea in […] The post Percheziții intr-un dosar de inșelaciune privind maști contrafacute care au ajuns la Spitalul Victor Babeș din Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii efectueaza, luni dimineața, 10 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal privind comercializarea de maști de...

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza zece perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Bihor, Brasov, Maramures si Timis,

- Mai multe percheziții au loc in București, Brașov, Bihor, Timiș și Mramureș pentru vanzarea de maști de protecție contrafacute, destinate evitarii contactarii infecției cu COVID-19. "Faptele...

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 10 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal... The post Descinderi la Timisoara si in alte patru mari orase, intr-un caz de inselaciune cu masti contrafacute…

- Politistii de la Economic efectueaza, luni dimineata, 10 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Bihor, Brasov, Maramures si Timis, intr-un dosar penal privind comercializarea de masti de protectie impotriva virusului SARS-CoV-2, care ar fi fost contrafacute. "Faptele…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au descins, luni, la mai multe adrese din municipiul București și din județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar de inselaciune dupa Spitalului Victor Babes din Timisoara (spital-COVID) i-au fost vandute masti de protectie…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au descins, luni, la mai multe adrese din municipiul București și din județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar de inselaciune dupa ce unui spital-COVID i-au fost vandute masti de protectie ce poarta o marca inregistrata…

- Mii de maști falsificate au ajuns in spitalele din Romania. Polițiștii fac luni dimineața zece percheziții in București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș. Anchetatorii fac cercetari intr-un dosar de inșelaciune. Suspecții au vandut unui spital COVID maști falsificate, care ar fi purtat…