Polițiștii Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R., impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au efectuat astazi 12 percheziții domiciliare (11 in județul Valcea și una in județul Argeș). Activitațile au fost desfașurate intr-un dosar penal, in care sunt cercetate 21 de persoane, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, furt calificat, tainuire, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. In acțiune au fost angrenați și polițiști de investigații criminale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Valcea, Argeș și…