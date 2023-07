Perchezitii intr-un dosar de delapidare si contrabanda cu bijuterii. Cinci persoane, retinute Cinci persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate in judetul Prahova intr un dosar de delapidare si contrabanda cu bijuterii.Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova, in urma probatoriului administrat, cinci persoane, o femeie in varsta de 63 de ani si patru barbati cu varstele de 21, 24, 35 si 36 de ani, din municipiul Ploiesti, comuna Barcanesti si comuna Plopu au fost retinute pentru 24 de ore, urmand ca azi sa fie prezentate unitatii de parche ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

