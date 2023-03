Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei banuite de furt calificat pe teritoriul comunei Repedea au fost identificate de politisti, iar suma de bani, recuperata, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Politistii Sectiei 4 Leordina au identificat doua femei banuite de comiterea unui…

- La data de 15 februarie, politistii de investigatii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat, au identificat si depistat doi barbati banuiti de comiterea unui furt calificat, dintr-o societate comerciala, de pe raza municipiului Ramnicu Sarat.

- La data de 09 februarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au desfașurat doua perchezitii domiciliare, la imobilele unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism.…

- Nr. 102.062 din 9 februarie 2022 PERCHEZITII DOMICILIARE LA PERSOANE BANUITE DE NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR SI MUNITIILOR, SANTAJ SI CAMATA In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au efectuat 21 de perchezitii domiciliare, pentru documentarea activitatii infractionale…

- La data de 2 februarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Florești, la locuințele unor persoane banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat.Barbații cercetați, cu varste cuprinse intre 33 și 35 de ani, din comuna…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT In aceasta dimineața, polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de furt din locuința. In fapt, in perioada 24 octombrie 2022 – 1 noiembrie 2022, șase persoane,…

- La data de 21 decembrie 2022, politistii din cadrul I.G.P.R. ndash; D.C.C.O. Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizata, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Ploiesti, municipiul Slobozia si…

- Mai multe persoane din comuna mureseana Deda sunt acuzate ca ar fi sustras material lemnos, de pe o parcela de teren impadurita situata in extravilanul satului, in cauza fiind efectuate patru perchezitii, informeaza joi reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, potrivit Agerpres.''La…