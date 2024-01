Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri de corupție instrumentate de procurorii DNA. De data aceasta este vorba despre afaceri cu pavele. In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciului Judetean Anticoruptie Cluj desfasoara activitati…

- Polițiștii de la DGA serviciul Cluj au descins in aceasta dimineața la imobilele deținute de doi ofițeri de poliție, șefi de poliții municipale, care ar fi implicați in dosarul penal care vizeaza un angajat al Primariei Turda, cu funcție de conducere, care ar fi atestat in fals ca pavajele ridicate…

- In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale poliției judiciare din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciului Judetean Anticoruptie Cluj desfașoara activitați procedurale intr-un dosar penal instrumentat in coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Perchezitii intr o cauza penala in care se efectueaza cercetari privind savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si delapidare au avut loc astazi in judetul Cluj In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Directiei Generale…

- Trei persoane au fost trimise in judecata, fiind acuzate de furt și distrugere, dupa ce in data de 17 decembrie 2020, au furat 400 de kilograme de porumb și au distrus cultura de porumb pe o suprafața de 0,3 hectare, aparținand unui fermier din Luncani. Judecatoria Turda a constatat legalitatea sesizarii…

- Marius Alecu, cunoscut sub numele de Bebino, ar fi barbatul impuscat, noaptea trecuta, intr-un scandal cu focuri de arma care a avut loc in parcarea unui centru comercial din Chiajna. ”In cazul barbatului impușcat in picior in timp ce se afla pe strada Rezervelor din Chiajna, revenim cu urmatoarele…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals…

- In cursul zilei de astazi, 21 noiembrie 2023, ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; serviciile anticoruptie din judetele Dolj, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Olt, Dambovita, Sibiu, Caras Severin si Hunedoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…