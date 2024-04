Stiri pe aceeasi tema

- Daca la 67 de ani unii isi plimba nepotii prin parc, un „peste batran” se ocupa cu racolarea tinerelor cu probleme pe care le trimitea la „produs”. Joi, politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale…

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism de lux, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia. Acesta a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. La Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au probat activitatea infracționala a unui tanar de 18 ani din municipiu, banuit pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Fața de acesta a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. In fapt, la data…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Dabuleni, urmarit la nivel international in baza unui mandat emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a fost condamnat in Italia la sapte ani si opt luni de inchisoare pentru proxenetism.…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj au depistat, marți, 27 februarie, in apropiere de Piața Victoriei din municipiu, o femeie, in varsta de 23 de ani, urmarita internațional. Fața de aceasta, autoritațile judiciare din Belgia au emis mandat european de arestare in vederea extradarii,…

- Un barbat din Livezile a fost reținut marți de polițiști, dupa ce a amenințat-o și agresat-o pe fosta sa concubina. Totul s-a petrecut in momentul in care femeia a coborat dintr-un taxi și intenționa sa ajunga la locuința sa. Impotriva agresorului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu.…

- In intervalul 09.02.2024, ora 19:00 – 10.02.2024, ora 03:00, a fost organizata o acțiune pentru verificarea legalitații funcționarii mai multor agenți economici ce au ca obiect de activitate alimentație publica (localuri, baruri, cluburi), de catre polițiștii Municipiului Timișoara, Serviciului de Investigare…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un tanar de 29 de ani, din Ramnicu Sarat, banuit de proxenetism. In urma documentarii activitatii infractionale a reieșit ca, in perioada 2018 și pana in prezent, ar fi inlesnit practicarea…