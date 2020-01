Perchezitii in patru judete si in Bucuresti, intr-un dosar privind reciclarea deseurilor, cu un prejudiciu de 5,5 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost retinute, iar alte patru au fost puse sub control judiciar in dosarul in care au avut loc perchezitii la suspecti de infractiuni de fals si de serviciu, cu un prejudiciu de doua milioane de euro, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Romane, in urma celor 102 perchezitii…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza, miercuri, 76 de perchezitii pe raza a 12 judete si a municipiului Bucuresti intr-o cauza in care exista suspiciunea rezonabila de fraudare a examenelor de licenta sau disertatie.