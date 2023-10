Bogdan Durlea, seful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DNA, fiind suspect de luare de mita si divulgare de date nedestinate publicitatii, relateaza . In acest dosar au loc 22 de perchezitii, inclusiv la sediul ISCTR din Cluj. Inspectoratul Teritorial nr. 4 are ca arie de responsabilitate judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Sala,j inspector sef teritorial fiind Bogdan Durlea. Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) este organismul tehnic permanent…