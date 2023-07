Percheziții DNA în cazul căminelor groazei. Funcționari din Ministerul Muncii, vizați Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au facut astazi, 13 iulie 2023, percheziții la trei adrese. Mai exact, procurorii au descins la sediul Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Ilfov și la locuințele a doi funcționari publici. Verificarile au fost facute cu privire la reavizarea funcționarii unora dintre centrele de seniori din Ilfov. De asemenea, funcționarii vizați sunt suspectați de procurorii DNA ca l-au acoperit pe Ștefan Godei, seful caminelor groazei, in privința neregulilor constatate. Ce a transmis DNA: In cursul zilei de 13 iulie 2023, ca urmare a obținerii autorizarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, s-au efectuat perchezitii domiciliare in trei locatii din Bucuresti - sediul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov si domiciliile unor persoane fizice. Citește și: Pensiune transformata in…

- In urma perchezițiilor efectuate de procurorii DNA la locuințele mai multor angajați ai AJPIS Ilfov s-au constat infracțiuni privind azilele groazei, motiv pentru care s-au confiscat mai multe sisteme informatice. Doi dintre inspetorii AJPIS Ilfov vor fi aduși la sediul DNA in urmatoarele ore pentru…

- Ministerul Muncii va fi condus in interimat de o persoana cheie din PSD dupa ce Marius Budai și-a dat demisia. Ministrul Muncii – Marius Budai și-a depus demisia joi dupa o discuție ampla cu premierul Marcel Ciolacu. La aceasta ora, au loc percheziții la domiciliile unor funcționari din subordinea Ministerului…

- DNA intra pe fir in ancheta privind ororile din azile. Procurorii fac perchezitii la sediul Agenției Județeane pentru Plați și Inspecție Sociala Ilfov. Sunt vizati inspectorii care ar fi semnat reavizarea funcționarii unora dintre centrele din Ilfov vizate de ancheta DIICOT.

- In urma cu scurt timp ministrul Muncii – Marius Budai și-a depus demisia. La aceasta ora, au loc percheziții la domiciliile unor funcționari din subordinea Ministerului Muncii. Totul vine in contextul scandalului iscat dupa ce procurorii DIICOT au descins la „caminele groazei” din Voluntari. Decizia…

- Acțiune a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), joi, in legatura cu ceea ce a ajuns sa fie cunoscut in presa drept „azilele groazei”. Procurorii DNA fac percheziții la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, potrivit G4Media.…

- Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, unde lucreaza funcționarii care l-ar fi ajutat pe Ștefan Godei, unul din patronii azilelor groazei, sa afle de controalele autoritaților. Mai mult, angajații Agenției…

- Procurorii DNA fac percheziții și la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), potrivit G4Media . Șefa instituției, Nela Decusara, a fost demisa in urma cu trei zile ca urmare a izbucnirii scandalului in jurul celor trei azile in care batranii erau maltratați.DNA face percheziții…