- Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) efectueaza, vineri dimineata, perchezitii la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului BRANESCU GERONIMO RADUCU, la data faptei director executiv al Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Constanța…

- Geronimo Branescu, fostul șef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Aimentelor (ANSVSA) și fost director al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu, informeaza…

- Procurorii anticorupție l-au pus, astazi, sub invinuire pe deputatul PSRM Radu Mudreac, cercetat penal pentru spalare de bani. Deputatul a refuzat astazi sa faca declarații in fața procurorilor anticorupție, cu privire la acuzația care i-a fost inaintata, invocind motive de sanatate. La moment deputatul…

- La nivelul judetului Vrancea nu vor exista anul acesta puncte temporare de sacrificare a mieilor in perioada premergatoare sarbatorilor pascale, au informat reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). ‘Pana la termenul limita la care autoritatile locale sau crescatorii…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști, lucratori vamali, medici veterinari, reprezentanți ai Prefecturii, Direcției de Sanatate Publica și Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt la datorie 24/7 și lucreaza in sistem…