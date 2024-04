Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Hunedoara, impreuna cu procurorii DIICOT Hunedoara, au percheziționat locuința unui barbat cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de pornografie infantila și racolarea minorilor in scopuri sexuale. „Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada 2022 – aprilie 2024, acesta ar fi procurat și stocat, in dispozitivele sale electronice (telefon […] Articolul Percheziție la un barbat suspectat de pornografie infantila și racolarea minorilor in scopuri sexuale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .